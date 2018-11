Des milliers de Français signent une pétition en ligne pour la démission de Macron

Les Français se sont vu soumettre par le mouvement Mes Opinions une pétition qui prône la démission d’Emmanuel Macron, alors qu’un Président «doit contenter plus de 50% de la population (100% l’idéal)». Ils ont été très nombreux à signer la pétition et à faire des commentaires.

Une pétition en ligne a été adressée à l'ensemble des Français par le mouvement Mes Opinions qui demande la démission d'Emmanuel Macron.

La communauté, qui regroupe quatre millions d'utilisateurs, rappelle que la France compte 67,2 millions d'habitants, mais que son Président n'a été élu que par 16% des électeurs.

«Est-il normal dans une démocratie, qu'un Président valide ou précède des lois et réformes concernant 100% du peuple, alors que seulement 16% ont voté pour lui ?», demande l'auteur de la pétition, selon qui «un Président doit contenter plus de 50% de la population (100% l'idéal)».

L'auteur est cependant conscient que résoudre le problème a «autant de chances de gagner à l'euro million. C'est pour ça que j'appelle à un maximum de signatures/partages».

«Si nous réunissons plus de 50% des électeurs, sachant que 84% de l'ensemble des électeurs n'a pas voté pour Emmanuel Macron, nous obtiendrons justice», espère l'auteur.

© AFP 2018 Philippe HUGUEN Macron perd encore quatre points de popularité atteignant son score le plus bas

À l'heure qu'il est, la pétition a collecté plus de 377.500 signatures.

Les commentaires sont également très nombreux, plus de 97.700.

Ils vont de courtes phrases…

Ras le bol

Trop d'injustice dans ce gouvernement

…à de véritables tracts

Macron DÉMISSION!!!!!!!!!!

Liberté!

À dégager et vite!

© REUTERS / Stephane De Sakutin «L'élève a battu le maître!»: Macron bat le record d'impopularité de Hollande

Certains analysent la situation plus en profondeur

Je signe parce que cet homme nous conduit tout droit vers une guerre civile!

C'est tout le système politique qu'il faut changer.

Il n'est pas notre Président légitime… Il est notre Président par défaut

Alors que d'autres laissent éclater leur mécontentement.

Parce que j'estime qu'un Président doit être à la hauteur du peuple et non des financiers sans scrupules. La classe très moyenne glisse vers la pauvreté et cette situation est voulue. Ce Président n'est pas mieux que ses prédécesseurs. Le peuple doit se redresser d'une façon ferme et pacifique et sans être gazé/lacymogé.

Un Président qui n'écoute pas son peuple et qui nous taxe, je m'inquiète pour notre avenir et je ne me sens pas en sécurité ni pour moi, ni pour mes enfants, ni pour tous les Français, ni pour mon pays la France.

Non à cette politique de très très très très riches et Stop à l'abus de confiance, Stop au mépris, Stop au massacre de la France et de La Réunion, Stop aux mensonges et malversations.

© Sputnik . Alexei Vitvitsky «Gilets jaunes»: Macron dit entendre les problèmes mais ne lèvera pas les taxes

Dans son discours ce mardi à la nation à la suite des manifestations violentes à Paris, Emmanuel Macron a assuré avoir vu les difficultés des Français tout en réitérant qu'il n'allait pas lever les taxes sur le carburant pour autant. Le Président a aussi évoqué la «crise» en France actuellement, ajoutant qu'il n'aurait aucune faiblesse contre ceux qui cherchent la violence

Emmanuel Macron a enregistré ces derniers jours une nouvelle chute de sa cote de popularité, passant à 25% de «satisfaits». Selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche, sa popularité est au plus bas depuis le début du quinquennat.