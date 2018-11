À Paris, un élève surpris en train de pointer une arme de poing sur la tempe d’un camarade

Un élève d'un collège-lycée de Paris a été interpellé par la police après qu'un enseignant l'a surpris en train de pointer une arme de poing sur la tempe d'un camarade et a alerté les autorités. L'adolescent a été placé en garde à vue.

Un élève du collège-lycée François Villon du XIVe arrondissement de Paris a été interpellé par la police après qu'un professeur a été témoin d'une scène singulière, a indiqué RTL.

© Sputnik . Grigory Sysoev Un élève armé menace sa prof pendant une leçon, la France sous le choc (vidéo)

En effet, l'enseignant avait surpris un peu plus tôt l'adolescent dans les couloirs de l'établissement en train de pointer une arme de poing sur la tempe d'un camarade. C'est lui qui a prévenu les autorités, a précisé le média. Et bien que le jeune suspect ait pris la fuite, les policiers ont réussi à le retrouver. Ce qui n'est pas le cas de l'arme de poing que l'élève n'avait plus sur lui lors de l' arrestation

Placé en garde à vue, l'adolescent invoque, tout comme son camarade, un simple jeu entre amis, a ajouté RTL.

En octobre dernier, un adolescent du lycée Édouard Branly de Créteil a braqué sa professeur avec une arme en lui ordonnant de le noter «présent» et non «absent» à un cours de biotechnologie, avait révélé Le Parisien. Alors que l'élève armé menaçait la femme, un de ses camarades de classe s'amusait à faire des doigts d'honneur face à la caméra, le tout accompagné de chahut et de rires, ce qui avait suscité une indignation générale des Français.