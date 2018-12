Le gouvernement annonce un gel des taxes pour les Français... jusqu'aux européennes

Edouard Philippe vient d’offrir un «cadeau» aux Français sous la pression des manifestations. A y regarder de plus près, ce gel des taxes de six mois nous mène au 1er juin 2019, soit une semaine après les élections européennes du 26 mai pour lesquelles Emmanuel Macron fait campagne.

Le calendrier des taxes annoncé par Edouard Philippe transmettrait un message troublant. Devant entrer en vigueur au 1er janvier 2019, ce gel est donc valable jusqu'au 1er juin, soit une semaine après les élections européennes dans lesquelles Emmanuel Macron et son parti En Marche! s'investissent afin de former un bloc pro-européen libéral face aux eurosceptiques, représentés par Sebastian Kurz, le leader autrichien, ou Victor Orban, le Président hongrois.

Une chute alarmante de la popularité pour Emmanuel Macron présenterait donc le risque de subir une défaite face à ces courants sur la scène européenne.

Difficile, à une semaine d'écart, de ne pas lier ces annonces de gel à ces élections européennes. Le but pourrait être de se favoriser une assise électorale avant de relancer la contestation une fois que les urnes se seront éloignées.

C'est entre autres ce que mettent en avant les chefs des partis d'opposition.

Jean-Luc Mélenchon insiste sur le fait que «Macron et Philippe n'ont pas pris la mesure du moment».

#Macron et #Philippe n'ont pas pris la mesure du moment.



Ils annoncent des reports de taxe jusqu'à après les élections européennes.



On n'apaise pas une révolution citoyenne avec ce genre d'artifices politiciens.#GiletsJaunes — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 4 décembre 2018

​Marine Le Pen a d'ailleurs été la première à faire le lien entre ce gel et les élections européennes sur Twitter.

6 mois?

6 mois…

Sûrement un hasard si ça nous porte juste quelques jours après les élections #Européennes2019… MLP #moratoire https://t.co/650iPhV0Co — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 4 décembre 2018

​Edouard Philippe a annoncé que «Trois mesures fiscales devaient entrer en vigueur le 1er janvier prochain: la hausse de la taxe carbone sur l'essence, le fioul et le diesel, la convergence de la taxation du gasoil sur l'essence et l'alignement de la fiscalité du gasoil pour les professionnels avec celle appliquée aux particuliers […]. Je suspends pour six mois l'application de ces mesures fiscales», a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a assuré avoir pris ces décisions car «il faudrait être sourd et aveugle pour ne pas voir ni entendre cette colère. Je l'entends et j'en mesure la réalité, la force et la gravité. C'est la colère de la France qui travaille dur et qui peine à joindre les deux bouts».

Quoiqu'il en soit, difficile de dire si ces annonces calmeront la constatation des «gilets jaunes» et conduiront à une annulation des rassemblements organisés sur les réseaux sociaux à Paris.