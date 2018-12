Pneus brûlés, pique-nique sur la route: la France vit l'acte 5 des Gilets jaunes

La France vit ce samedi un nouvel acte des Gilets jaunes qui se sont rassemblés pour le cinquième samedi consécutif, même si de nombreuses personnalités ont appelé à ne pas descendre dans les rues après le drame qui s'est joué cette semaine à Strasbourg. Ainsi, dès ce matin, la police a fait usage de lacrymogènes pour répondre aux premiers incidents survenus sur les Champs-Élysées. Quelque 8.000 forces de l'ordre et 14 véhicules blindés sont mobilisés rien qu'à Paris, le même dispositif que la semaine dernière.

Le mouvement a rassemblé près de 33.500 manifestants dans toute la France et est recul, selon le ministère de l'Intérieur. La situation reste tendue dans de nombreuses régions du pays, d'après la Toile.

Dans le nord de la France, l'autoroute A16 est bloquée dans le sens Calais-Dunkerque depuis ce matin par un feu de pneus et de palettes. Un Gilet jaune a été interpellé par la police.

Les gilets jaunes mettent le feu et bloquent l’A16 https://t.co/ngwBRkSD1i — Le Phare Dunkerquois (@pharedk) 15 декабря 2018 г.​

À Nîmes, les Gilets jaunes ont allumé un feu sur l'autoroute A54, perturbant sérieusement le trafic et entraînant un bouchon de 5 km en direction de l'Espagne.

#GiletsJaunes: à #Nimes, les manifestants ont allumé un feu 🔥 à la sortie du péage Nîmes ouest. pic.twitter.com/X4WnY3sYyy — Midi Libre (@Midilibre) 15 декабря 2018 г.​

À Orange, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un feu a été allumé par des Gilets jaunes sur l'A7.

Le mouvement des Gilets jaunes a également perturbé le trafic sur l'autoroute A9, de Nîmes à Perpignan.

À Nice, des Gilets jaunes ont bloqué l'accès au centre commercial de Nice Lingostière en mettant le feu à des palettes.

Des gilets jaunes bloquent l'accès à Nice Lingostière en mettant feu à des palettes au milieu de la route https://t.co/Pocc7MNcMG pic.twitter.com/tpbGB8r0xt — Nice-Matin (@Nice_Matin) 15 декабря 2018 г.​

En outre, le mouvement a été rejoint dès vendredi soir par des agriculteurs d'Occitanie.

Mais les Gilets jaunes ne font pas obligatoirement preuve d'agressivité.

Ainsi, à Nogent-le-Rotrou, dans le département de l'Eure-et-Loir, ils discutent paisiblement autour d'un feu.

#giletsjaunes28 Petite mobilisation des gilets jaunes au rond point de Martin.On entretient le feu et on discute. pic.twitter.com/KnEWXKMXPm — L'Écho du Perche (@lecho_Perche) 15 декабря 2018 г.​

Et à Toulouse, ils ont décidé d'organiser… un pique-nique.

En région, des #GiletsJaunes font un pique-nique sur la rocade toulousaine.

Le point avec @ChloeBorgnon, notre envoyée spéciale en Haute-Garonne pic.twitter.com/IGHBNDjsPe — LCI (@LCI) 15 декабря 2018 г.​

Face à l'augmentation des prix du carburant qui frappe surtout le diesel, de nombreux Français sont descendus dans les rues le 17 novembre 2018. La vague de mécontentement se poursuit et est notamment suivie en Belgique . Les quatre mobilisations des Gilets jaunes en France ont régulièrement dégénéré en affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre et ont été marquées par de nombreux pillages, cassages, incendies, interpellations et violences extrêmes.

De nombreux Gilets jaunes ont assuré de leur détermination à poursuivre les blocages, notamment sur les ronds-points, et ont appelé à un acte 5 de la mobilisation, samedi dans toute la France.