Macron renonce à sa hausse de salaire: ce «sens du sacrifice» désapprécié par le Net

Les rémunérations du Président de la République et des membres du gouvernement auraient dû augmenter en janvier 2019, mais il n’en sera rien dans le contexte des manifestations des Gilets jaunes. Emmanuel Macron aurait dû gagner 64 euros de plus par mois... mais son sacrifice ne semble pas vraiment être du goût des utilisateurs.

La revalorisation des salaires des fonctionnaires n'aura pas lieu. En janvier prochain, les rémunérations d'Emmanuel Macron et des membres de son gouvernement auraient dû augmenter de 0,4%, a indiqué Capital. Or, en pleine grogne sur le pouvoir d'achat, cette hausse aurait pu faire polémique.

Cela étant, l'Élysée a déclaré à l'édition que la rémunération du Président resterait stable. Même son de cloche du côté de Matignon qui a indiqué qu'il n'y aurait aucune augmentation pour les membres du gouvernement.

Toujours selon Capital, le Président français gagne actuellement 15.140 euros brut par mois, tout comme son Premier ministre. Avec l'augmentation, ils serait passés à 15.204 euros, soit 64 euros de plus.

Le Net n'a pas manqué de réagir à cette nouvelle.

Certains se félicitent de cette décision et se rangent du côté du pouvoir.

Et vous pouvez pas aussi essayer de la provoquer vous même votre hausse de salaire plutôt que d'attendre que l'Etat vous la file? Être encore au SMIC après qqes années d'expérience c'est soit que vous savez pas négocier ou pas vous rendre indispensable dans votre boîte. — Maïwenn BZH (@BzhMaiwenn) 15 декабря 2018 г.​

Vous ne lisez vraiment pas les articles n'est-ce pas? Il s'agissait de la hausse annuelle du salaire des fonctionnaires, tout ce qu'il y a de plus banal. Et le gouvernement a refusé qu'on leur accorde cette hausse, estimant que ce n'était pas nécessaire — Angé 🌹 (@Jadeslikeyou_) 15 декабря 2018 г.​

Mais les critiques sont bien plus nombreuses et fusent de toutes parts.

La belle nouvelle a été confiée par l’Elysée à tous les médias,chargés de la porter au peuple

Faire une telle publicité pour 64€,après les dépenses de vaisselle,moquette ou piscine montre au mieux que #Macron à rien compris,au pire qu’il se moque de nous https://t.co/7Hy9hximUc — Thierry MARIANI ن (@ThierryMARIANI) 14 декабря 2018 г.​

MACRON RENONCE À SA HAUSSE DE SALAIRE………. de 64 euros par mois (et les ministres aussi) https://t.co/SyumMI3WMf via @Lobs J'AI PENSÉ À UNE FAKE NEWS mais s'en était pas une. 🇫🇷 pic.twitter.com/hb5IrMgycr — ReicirRichier (@ReicirRichier) 15 декабря 2018 г.​

Une large place sur les réseaux sociaux est réservée au sarcasme.

Je refais le titre: " Macron, logé, nourri, blanchi, chauffé, coiffé, soigné, véhiculé, renonce à sa hausse de salaire".

Je préfère. https://t.co/iM4MrXblzZ — Sophie (@dObernai) 15 декабря 2018 г.​

Quel effort!!

les ministres français sont les seuls d'Europe à vivre avec 40-50 personnes à leur service dans des hôtels particuliers. Partout ailleurs c'est 3-5 personnes tout compris et un bureau normal

Rien que ça, c'est 400 millions par an…. https://t.co/AEDb1XLdFp — Ludovic Grangeon (@LLGrangeon) 15 декабря 2018 г.​

#EmmanuelMacron et ses #ministres renoncent à leur hausse de salaires. Quel beau geste sachant qu'un #smicard met 1 an pour gagner leur salaire mensuel sans compter les avantages https://t.co/CeEq7VeM6r — Jo (@RicRac999) 15 декабря 2018 г.​

Quel effort quel sacrifice c'est énorme — Wilierpascal 🇫🇷 (@Wiliercvc) 15 декабря 2018 г.​

Wow garder un salaire à 15000 euros et ne pas s'augmenter, quel sens du sacrifice — Je veux rêver (@TheiwOfficiel) 14 декабря 2018 г.​

"… Macron renonce à sa hausse de salaire de 64 euros… "

Quel magnifique geste de solidarité, quelle empathie, quel dévouement, quelle abnégation, quel altruisme, quelle générosité!

Et ce pôv' #Macron n'a que 15 000 € par mois heureusement qu'il est logé nourri blanchi… — Christ.Ledieu (@ChristLedieu) 15 декабря 2018 г.​

Nombreux sont ceux qui expriment leurs sentiments avec une image.

Monsieur est trop bon, c'est sûr qu'avec ca, il va avoir du mal à finir le mois pic.twitter.com/PuSr9dt2dg — φlanthropie (insoumise) #jesoutiensmelenchon 🔻🐝 (@GraziellaGiaco8) 15 декабря 2018 г.​

Et après?

Mais va-t-il toucher sa prime défiscalisée de 1000€? — G o n e (@flamingone89) 14 декабря 2018 г.​

Quel beau geste, c'est la moindre des choses qu'il puisse faire, la prochaine étape il se baisses on salaire — le combattant (@castille_louis) 14 декабря 2018 г.​

Face à l'augmentation des prix du carburant qui frappe surtout le diesel, de nombreux Français sont descendus dans les rues le 17 novembre 2018. La vague de mécontentement se poursuit et est notamment suivie en Belgique. Les quatre mobilisations des Gilets jaunes en France ont régulièrement dégénéré en affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre et ont été marquées par de nombreux pillages, cassages, incendies, interpellations et violences extrêmes.

Selon le ministère de l'Intérieur, la mobilisation est en net recul ce samedi dans toute la France, avec quelque 33.500 manifestants à la mi-journée contre 77.000 comptabilisés à la même heure samedi dernier. Dans la capitale, 2.200 participants à l'acte V des Gilets jaunes étaient recensés contre 10.000 voici une semaine.