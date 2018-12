Sondage: le RN serait en tête aux européennes et quid d’une liste de Gilets jaunes?

Le parti de Marine Le Pen est arrivé largement en tête des intentions de vote aux élections européennes prévues en France le 26 mai, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour France Info publié ce vendredi. Ainsi, il a recueilli 24% des intentions de vote, soit trois points de plus que lors d'une précédente enquête au mois de septembre.

Elections européennes: le RN en tête des intentions de vote mais serait pénalisé par une liste "gilets jaunes", Les Républicains s'effondrent

La République en marche a été créditée, elle, de 19% des intentions de vote, soit une baisse de 2,5 points en trois mois. Mais ce sont surtout Les Républicains qui ont rétrogradé, avec seulement 8% des intentions de vote, une baisse de six points en trois mois. Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, obtient 7% des intentions de vote. À gauche, La France insoumise recule d'un point en trois mois, à 11,5%. Le Parti socialiste progresse de 2,5 points, à 7%, et les écologistes sont crédités de 6,5% des intentions de vote, soit 1,5 point de plus, précise France Info.

Le sondage a également évalué les chances d'une liste conduite par des Gilets jaunes: ceux-ci recueilleraient 8% des suffrages, principalement au détriment du Rassemblement national, qui resterait néanmoins en tête.

Le sondage Odoxa, institut d'études indépendant, et Dentsu Consulting, consultants aux profils très différents, pour France Info a été réalisé les 19 et 20 décembre auprès d'un échantillon de 995 Français interrogés par internet.

Un sondage commandé début décembre par La République en marche à l'institut Ipsos promettait 12% des suffrages à une liste Gilets jaunes aux européennes.