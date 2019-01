Vers une alliance entre LFI, RN et Gilets jaunes? 82% des Français disent «non»

Le modèle du gouvernement d'union mis en place en Italie entre la Ligue et le Mouvement 5 étoiles serait-il possible en France? Selon le dernier sondage Ifop réalisé pour Le Journal du Dimanche, la grande majorité des Français ne jugent ni probable ni souhaitable une alliance entre La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, le Rassemblement national de Marine Le Pen et le mouvement des Gilets jaunes.

Ainsi, à la question de la possibilité d'une alliance entre LFI, RN et Gilets jaunes, seuls 20% des Français interrogés la jugent «probable», dont 4% «très probable». 43% ne l'estiment «pas probable du tout».

Et à la question: «souhaitez-vous qu'une telle alliance s'opère?», 82% des Français répondent «non» dont 69% «non, pas du tout».

Le sondage Ifop a été réalisé du 11 au 12 janvier par téléphone auprès de 952 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est estimée entre 1,5 et 3,5 points. Parmi les personnes interrogées, les sympathisants du RN (49%) sont bien plus convaincus que ceux de LFI (23%) de la pertinence d'un rapprochement.

Plus tôt, Éric Drouet, cette figure emblématique des Gilets jaunes et animateur du groupe «La France en colère!», avait déjà déclaré sur Facebook que le mouvement des Gilets jaunes resterait «apolitique», en rejetant ainsi l'aide du vice-Premier ministre italien et dirigeant du Mouvement 5 étoiles (M5S), Luigi Di Maio. M.Drouet a aussi précisé que «nous avons commencé seuls, nous finirons seuls».