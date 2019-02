Destruction de preuves? Un nouvel enregistrement inédit de Benalla publié par Mediapart

Le lendemain d’une tentative de perquisition dans les locaux de Mediapart, ce média d’investigation a remis sept enregistrements, dont un inédit à la justice. Publiée sur leur site, est audible sur cette nouvelle bande-son d’Alexandre Benalla et de Vincent Crase des discussions portant sur la suppression des données de leurs téléphones.

Suite à l’ouverture d’une enquête préliminaire par le parquet de Paris, Mediapart, qui a publié jeudi six enregistrements de conversations entre l’ancien chargé de mission à l’Élysée Alexandre Benalla et l’ancien gendarme Vincent Crase, a remis lundi une copie des bandes-son en question à la justice. Outre ces six enregistrements déjà connus, le média en a ajouté un septième qu’il partage sur son site Web.

«Ce septième enregistrement est capital: le tandem Alexandre Benalla-Vincent Crase y discute de détruire des preuves intéressant l’enquête ouverte quelques jours plus tôt sur les violences du 1er mai, mais aussi d’autres enquêtes éventuelles», écrit le média.

Voici un extrait de l'échange:

— Alexandre Benalla: «Et on efface tout à chaque fois. T'as effacé tout ce qu'il y avait dans ton téléphone?»

— Vincent Crase: «Bah, tout ce qui concerne Velours… Bien sûr, bien sûr… Chez les flics, ils ont pas pu regarder mon téléphone parce que je l'éteignais et je le rallumais à chaque fois. Ils n'ont pas mon code, hein. Pis, franchement, les trois flics, les trois flics n'étaient pas contre moi, loin de là même, le major qui a tenu l'enquête me disait que ça le faisait vraiment chier de faire ça.»

Après avoir échangé au sujet d’une discussion avec l’avocate, c’est l’idée d’une possible perquisition dans les locaux de La République en marche qui est évoquée. Vincent Crase indique que comme toutes ses affaires sont là, il voudrait y aller la nuit, évoquant le problème des «flics devant». Comme l’indique Mediapart, il s’agirait d’aller faire discrètement le ménage dans les locaux.

Détails à suivre…