Loire: 400.000 photos d’enfants nus découvertes par hasard sur l’ordi d’un prof de 76 ans

Un professeur de sport à la retraite a écopé de 12 mois de prison avec sursis après la découverte de 435.491 photos d'enfants nus et de 453 clichés pédopornographiques sur son ordinateur, rapporte Le Progrès.

L'affaire a surgi par hasard. Un technicien s'est rendu chez Daniel F., 76 ans, pour installer la fibre sur son ordinateur, puisque l'ancien professeur de sport rencontrait des difficultés à télécharger certains fichiers. Après avoir remarqué une photo de deux enfants nus dans une piscine sur l'ordinateur du septuagénaire, il s'est rendu dans une gendarmerie.

Les enquêteurs ont notamment retrouvé 435.491 photos d'enfants nus et 453 clichés pédopornographiques. Le tribunal correctionnel de Saint-Étienne a condamné Daniel F. à 12 mois de prison avec sursis.

«J'ai eu une certaine attraction pour ces photos d'enfants. C'est vrai que je trouvais un certain plaisir. Mais je n'ai jamais cherché un gamin pour un acte sexuel.»

Plus tôt dans la semaine, le champion des 12 coups de midi sur TF1, Christian Quesada, avait été mis en examen et écroué après la découverte de plusieurs centaines d'images et vidéos compromettantes d'adolescents sur ses ordinateurs et le témoignage d'une jeune fille de 17 ans. Une enquête a été ouverte.