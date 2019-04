Gilets jaunes: nouvelles violences contre des journalistes, cette fois-ci à Lille (vidéo)

Un groupe de manifestants a ce samedi exclu du cortège deux journalistes de CNews, Frédérique Mazy et Valentin Casanova, venus couvrir une action des Gilets jaunes à Lille.

Gilets Jaunes: une journaliste de CNEWS a été "virée" en direct de la manifestation à Lille. #ActeXXI pic.twitter.com/n01WORWeij — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 6 апреля 2019 г.​

La journaliste faisait tranquillement son reportage et racontait que la situation s'était «envenimée 30 minutes après le départ de la manifestation» et que des affrontements avaient eu lieu «entre CRS et black blocs».

«Plus de 3.000 Gilets jaunes ont répondu présent aujourd'hui», a poursuivi Frédérique Mazy. Sans avoir pu achever sa phrase, car les huées sont montées.

«Je suis désolée, on se fait un petit peu embêter», a-t-elle alors indiqué à l'antenne, ajoutant qu'elle et son collègue se faisaient «virer de la manifestation».

Encouragée par la présentatrice de la chaîne à «raconter ce qui se [passait] exactement», la reporter a évoqué la situation sur place.

«On vient de nous prier de quitter la manifestation, on nous lance des choses dessus», a-t-elle dit sous les huées et les cris «Allez, barre-toi!» et «Allez, dégage!».

Les Gilets jaunes sont descendus très nombreux ce samedi dans les rues de Lille.

Les journalistes, notamment ceux de la chaîne BFM TV, sont régulièrement pris à partie lors des manifestations de Gilets jaunes depuis le début du mouvement. Ainsi, une Gilet jaune a récemment clamé haut et fort son indignation face aux informations de BFM TV, précisant: «Vous montrez que ce que vous voulez montrer.»