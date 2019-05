«La République va bien grâce à vous», dit le petit-fils du général de Gaulle à Macron

Lors des cérémonies consacrées à la fête de la Victoire, le petits-fils de l'ex-Président de la République, Yves de Gaulle, s'est entretenu avec Emmanuel Macron et s'est félicité des activités de ce dernier. Le Président de la République était venu déposer une gerbe de fleurs devant la statue du général.

Dans un reportage, BFM TV a précisé que les deux hommes avaient notamment évoqué le contexte politique actuel et la crise des Gilets jaunes.

«Mon père [Philippe de Gaulle, ndlr] va bien. Et la République va bien grâce à vous. Ce n'est pas facile, j'en ai bien conscience», a dit Yves de Gaulle en serrant longuement la main du Président.

Ce à quoi Emmanuel Macron a répondu:

«Il y en a qui ont affronté bien plus dur. On était un peu différents, les esprits étaient différents aussi, mais on essaie de s'inspirer des bonnes choses.»

© AFP 2019 Christophe Petit Tesson / POOL / Macron sifflé à Paris en pleine commémoration du 8-Mai (vidéo)

Toujours selon BFM TV, Emmanuel Macron a ensuite remonté l'avenue des Champs-Élysées pour se rendre place de l'Étoile, où il a été accueilli notamment par le Premier ministre, Édouard Philippe, et la ministre des Armées, Florence Parly. Il a passé les troupes en revue et a déposé une gerbe de fleurs devant la tombe du Soldat inconnu avant de raviver sa flamme. Les anciens chefs d'État Nicolas Sarkozy et François Hollande étaient également présents.

