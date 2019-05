A Cannes, le producteur russe All Media a vendu son thriller «Le Héros» aux Européens

Le Marché du Film, point de rencontre incontournable pour les professionnels de la promotion et la distribution cinématographiques à Cannes, est terminé. Sputnik France vous présente All Media, l’un des partenaires du Pavillon russe, qui a tiré son épingle du jeu avec succès.

© Sputnik . Oxana Bobrovitch «Selfimania» russe au Festival de Cannes

Cela fait douze ans que le Pavillon russe reste une plateforme incontournable au sein du Festival de Cannes et présente ses derniers projets et productions à Cannes. Le fait d’être regroupé sous la bannière tricolore de la Russie permet une plus grande visibilité de l’évolution du cinéma russe.

Plusieurs entreprises présentes tout au long du Festival sur leurs stands respectifs –All Media, Mosfilm, Planeta Inform, Tvzavr, Mars media, Mirsand, Proline Film– se disent satisfaites de leurs contacts. Sputnik a déjà consacré plusieurs articles à leur activité dans ce cadre, sans pouvoir communiquer les détails concrets sur les accords en cours.

Et c’est vers la fin du Marché qu’une bonne nouvelle est tombée:

«La compagnie All Media a vendu les droits à la distribution du film d’action de Karen Oganesyan “Le Héros” au distributeur allemand Splendid Film et à l’espagnol Mediaset.»

© Sputnik . Oxana Bobrovitch 60 secondes pour raconter une histoire, un défi relevé par six réalisateurs russes

L’histoire de ce film d’action dans le style thriller risque de captiver le spectateur dès le début, puisque le héros principal du film, Andrei, ancien étudiant de l’école de GRU, la fameuse Direction générale des renseignements russes, qui vit paisiblement dans une ville européenne, se retrouve confronté à des agents secrets inconnus qui tentent de le tuer. Prévenu par son père qu’il croyait mort depuis les décennies, Andrei n’a d’autre issue que prendre la fuite avec sa fiancée.

En présentant le film à la presse russe, le réalisateur Karen Oganesyan soulignait un point fort qui différencie sa création d’autres films d’agents secrets: l’ironie et l’humour. «Vous aurez pleins de cascades, de courts-poursuites et de rebondissements spectaculaires, mais même aux moments les plus extrêmes, nos héros ne perdent pas leur sens de l’humour,» a-t-il souligné dans une interview.

«Le Héros» est un projet de Cargo Company, fondé par le réalisateur Karen Oganesyan et la productrice Polina Ivanova.

Sputnik France est partenaire média du Pavillon russe du Festival de Cannes.