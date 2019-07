La situation dégénère place du Panthéon après une manifestation des «Gilets noirs» -images

La situation a dégénéré place du Panthéon à Paris après une manifestation des «Gilets noirs» qui réclamaient des «papiers et des logements pour tous» et une rencontre avec Édouard Philippe, annoncent des médias et des internautes présents sur place.

Situation tendue Place du Panthéon à Paris avec l’évacuation des sans-papiers qui occupaient le monument https://t.co/97AyTFL0oA pic.twitter.com/s1gQQg0ube — CNEWS (@CNEWS) 12 juillet 2019

🔴Grosses tensions en cours. Plusieurs arrestations et charges des forces de l’ordre. Certains Gilets Noirs (@chapelledebout) tentent de fuir en escaladant les barrières. #GiletsNoirs #Panthéon #Paris pic.twitter.com/vWLgN9vcxX — Charles Baudry (@CharlesBaudry) 12 juillet 2019

​Selon les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, la police a procédé aux interpellations.

​

🔴Tensions en cours alors que plusieurs arrestations de Gilets Noirs (@chapelledebout) se font actuellement autour du Panthéon.#GiletsNoirs #Panthéon #Paris pic.twitter.com/sOsrt0YZUy — Charles Baudry (@CharlesBaudry) 12 juillet 2019

​

Plusieurs dizaines de sans-papiers appartenant au collectif des «Gilets noirs» ont envahi ce vendredi 11 juillet le Panthéon peu après 13h00 à l'appel des collectifs Droits Devant! et La Chapelle Debout, selon Reuters.

La police a ensuite procédé à l'évacuation du bâtiment.

Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé sur Twitter que l'évacuation du Panthéon avait été achevée.

Toutes les personnes qui se sont introduites dans le #Panthéon ont été évacuées. La France est un État de droit, dans tout ce que cela implique : respect des règles qui s'appliquent au droit au séjour, respect des monuments publics et de la mémoire qu'ils représentent. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 12 juillet 2019

​Mi-juin, environ 300 sans-papiers se revendiquant des «Gilets noirs» avaient envahi le siège du groupe de restauration collective Elior situé dans la tour Egée, à La Défense, en signe de protestation contre son «business» mené avec des sans-papiers «non déclarés». En mai, des sans-papiers avaient occupé le terminal 2F de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour dénoncer «la collaboration d’Air France» dans les expulsions.

