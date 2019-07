En continu. François de Rugy a présenté sa démission du gouvernement

Le ministre de la Transition écologique François de Rugy, au centre d'une polémique sur des dépenses excessives, a annoncé avoir présenté sa démission mardi 16 juillet au Premier ministre, s'estimant victime d'un «lynchage médiatique» et précisant avoir déposé une plainte en diffamation contre Mediapart.

«Les attaques et le lynchage médiatique dont ma famille fait l'objet me conduisent aujourd'hui à prendre le recul nécessaire - ce que chacun comprendra. La mobilisation nécessaire pour me défendre fait que je ne suis pas en mesure d'assumer sereinement et efficacement la mission que m'ont confiée le Président de la République et le Premier ministre. Dès lors, j'ai présenté ma démission au Premier ministre ce matin», a écrit le ministre dans un communiqué.

Le texte intégral du message a été publié sur le compte Facebook de l’homme politique.

La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a annoncé que la démission avait été acceptée.

Réactions à la démission

La démission de François de Rugy a fait réagir le monde politique, Jean-Luc Mélenchon profitant notamment de cette annonce pour attaquer Christophe Castaner et Nicole Belloubet.

De Rugy démissionne. Mais l'éborgneur Castaner est toujours là et l'embastilleuse Belloubet aussi. Steve vaut moins qu'un homard ?#DeRugy #DeRugyGate #DeRugyDémission — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 16 июля 2019 г.

​Le président du mouvement Les patriotes, Florian Philippot, a de son côté affirmé que Mediapart allait publier une nouvelle enquête.

Parce qu’une nouvelle enquête Mediapart allait sortir. On a perdu du temps. #DeRugy https://t.co/zUguxEIFuJ — Florian Philippot (@f_philippot) 16 июля 2019 г.

Mediapart, visé par une plainte pénale, a indiqué qu'il envisageait en effet de publier une nouvelle enquête et avait envoyé ses questions au ministre.

François #deRugy vient de présenter sa démission. Nous lui avions envoyé hier soir des questions en vue de la publication d'une nouvelle enquête. Article bientôt en ligne. — Mediapart (@Mediapart) 16 июля 2019 г.

«Mediapart n'a fait que son travail et continuera de le faire», a indiqué à l'AFP un journaliste du média d'investigation. «La démission de M. Rugy, qui n'appartient qu'à lui et au gouvernement, montre une chose: l'information a été plus forte que la communication».

​Affaire de Rugy

François de Rugy a organisé au minimum une dizaine de dîners luxueux «aux frais de la République» entre 2017 et 2018, lorsque l’actuel ministre était président de l’Assemblée nationale, affirmait Mediapart dans une enquête publiée le 10 juillet.

Ces dîners de haut standing, essentiellement organisés par Séverine de Rugy, son épouse, journaliste people à Gala, auraient eu lieu à l’hôtel de Lassay, résidence officielle du président de l’Assemblée nationale, et en auraient mobilisé le personnel.

Qui plus est, il a effectué des travaux d’un montant de 63.000 euros dans son appartement ministériel et a également loué un logement à «loyer social préférentiel» à proximité de Nantes, toujours selon Mediapart.