Sibeth Ndiaye s’habille «comme un Télétubbies», pour Jordan Bardella

« Ce qui me choque, c'est la manière dont @SibethNdiaye exprime son mépris à l'égard de notre identité, et arrive dans des cérémonies officielles habillée comme un Télétubbies... Quand on représente la France, on doit avoir un peu de tenue et être exemplaire ! » #Les4V pic.twitter.com/k1v6ektwqC