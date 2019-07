La France livre en toute discrétion un nouveau navire de guerre à l’Arabie saoudite

Le constructeur français de navires de guerre Constructions Mécaniques de Normandie accueille ce mercredi 23 juillet une délégation saoudienne pour livrer un premier navire de guerre rapide de 32m de long, informe Ouest-France.

Cette livraison se fera en toute discrétion, aucun journaliste français n’ayant été invité à cette «cérémonie privée», indique le quotidien. Et pour cause, une enquête du média d’investigations Disclose avait révélé que contrairement aux affirmations d’Emmanuel Macron et de Florence Parly, les armes françaises livrées à l’Arabie saoudite, le deuxième client de l’Hexagone, sont déployées et utilisées dans la guerre au Yémen. Les journalistes à l’origine de cette enquête avaient par la suite été convoqués par la DGSI pour s’expliquer sur la source qui leur a fourni ces informations.

Guerre au Yémen

La guerre au Yémen a été à plusieurs reprises qualifiée de «pire crise humanitaire au monde» par l’Onu et de nombreuses ONG. Les accusations étayées visant l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sur les bombardements de civils, puis l’affaire Khashoggi , ont poussé de nombreuses capitales occidentales à stopper leurs livraisons d’armes aux royaumes du Golfe impliqués dans le conflit.

Le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Danemark et la Finlande ont déjà renoncé à accorder les licences de ventes d’armes suite à la situation à Yémen. La France n’a pas cessé ses livraisons, le Président français ayant répondu à ce sujet qu’il «assumait».

Le Yémen est en proie à une guerre civile depuis 2014 opposant le gouvernement issu de la révolution de 2012 aux rebelles Houthis. Le conflit s'est internationalisé en mars 2015 avec l'intervention de nombreux pays musulmans menés par l'Arabie saoudite en soutien au gouvernement en place. L’Iran soutient les rebelles mais dément leur livrer des armes. La situation humanitaire y est qualifiée par l’Onu de «pire crise humanitaire du monde», le dernier bilan du conflit datant de 2016 faisant déjà état de 10.000 morts. La majorité de la population risque la famine et des maladies comme le choléra font rage.