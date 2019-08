Des tiques géantes très agressives se propagent en France métropolitaine

Des tiques géantes, deux fois plus grosses et plus agressives que les tiques classiques, gagnent du terrain en Europe et, plus particulièrement, en France, selon RTL. Elles sont porteuses de maladies avec un taux de létalité de 10 à 40%.

Hyalomma marginatum, une tique géante, deux fois plus grande qu’une tique classique et capable de poursuivre sa proie sur une centaine de mètres pendant près de 10 minutes, se propage en Europe, relate RTL, ajoutant que jusqu’alors essentiellement présente dans le sud du continent, cette espèce s’étend vers le nord.

Selon Ouest-France, cette espèce de tiques a la particularité de se cacher dans le sol et de suivre sa victime potentielle. Une fois accrochée, elle suce le sang de sa proie pendant une trentaine de jours.

RTL indique que cette tique qui peuplait uniquement et jusqu’à tout récemment des zones méditerranéennes a été repérée en juillet aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Autriche. L’acarien a été observé en Corse depuis plusieurs décennies et plusieurs fois en France métropolitaine depuis 2015.

Bien que ces tiques préfèrent s'attaquer aux chevaux et aux bovins plutôt qu'aux humains, elles sont porteuses potentielles de maladies comme la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, une pathologie présentant un taux de létalité de 10 à 40%, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Une chose est cependant rassurante: aucune de ces tiques géantes retrouvées en Europe depuis 2012 n'était porteuse de la fièvre hémorragique.