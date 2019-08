Paris à la 23e place du classement des villes les plus sûres au monde

The Economist a établi un classement des villes les plus sûres au monde basé sur un grand nombre de critères différents. D’après ce classement, Paris occupe la 23e place, derrière de grandes villes asiatiques et nord-américaines.

Si Paris est l'une des villes les plus touristiques au monde, elle est loin d'être l'une des plus sûres. La capitale française se retrouve en effet à la 23e place du classement 2019 des villes les plus sûres publié par The Economist, derrière de grandes villes asiatiques et nord-américaines. Ce classement prenait en compte 57 critères différents, allant de la santé à la sécurité numérique, en passant par la protection des personnes et les infrastructures.

L'Asie se place en tête du podium: Tokyo arrive premier avec une note de 92 sur 100, juste devant Singapour avec de 91,5 sur 100. En troisième position, on trouve une autre ville japonaise, Osaka, avec 90,9 sur 100. Un podium qui est identique à celui établi par The Economist lors des éditions 2015 et 2017.

Quant à la capitale française, elle arrive à la 23e place du classement avec 82,4 points. En 2015, Paris se classait également 23e avec 71,21 points, et 24e avec 79,71 points en 2017. La ville qui a connu un record du nombre de touristes en 2018 se situe entre Taipei et Bruxelles.

Le bas de la liste est occupé par des mégapoles d'Asie du Sud-Est ou d'Amérique du Sud. Mexico, tristement célèbre pour sa criminalité, arrive 45e, et la capitale indonésienne Jakarta, 50e.