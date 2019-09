Un homme tabassé par ses voisins qui le prennent pour un pédophile à cause d’une chanson de Perret

Un Sablais de 54 ans a été battu à coups de pieds jusqu’à en avoir des fractures et un œil au beurre noir, par ses deux voisins, de 33 et 46 ans, qui l’accusaient d’être pédophile. La victime avait l’habitude d’écouter une chanson particulière de Pierre Perret ce qui a engendré des soupçons chez les deux hommes.

Ce mercredi 4 septembre, le tribunal correctionnel des Sables-d’Olonne a condamné à cinq et six mois de prison ferme deux Sablais, de 33 et 46 ans, qui avaient attaqué fin août leur voisin, croyant qu’il était pédophile, selon France Bleu.

Des fractures et un œil au beurre noir

L’agression s’est produite le 24 août dans l’immeuble où les trois personnes concernées habitent, dans la cité Charcot, au Château d’Olonne. Ivres, les agresseurs ont attendu leur voisin de 54 ans devant la porte. C’est une voisine alertée par les cris de la victime qui s’est précipitée sur les lieux de l’agression et a poussé ses auteurs à s’enfuir.

Après avoir été roué de coups de poings et de pieds, il a eu des fractures, quatre côtes cassées et un œil au beurre noir. Il s’est vu prescrire 20 jours d'interruption totale de travail.

Soupçonné d’être pédophile à cause d’une chanson

Comparus devant la justice et interrogés, les deux agresseurs ont estimé qu’ils étaient certains que leur voisin était pédophile à cause de son habitude d’écouter du Pierre Perret:

«Il écoute Pierre Perret très fort, la chanson Vous saurez tout sur le zizi, il la met très fort et tout le monde l'entend dans l'immeuble», a expliqué l’un des hommes confiant qu’il avait peur pour sa fille de six mois.

L’autre a annoncé avoir couché avec la femme de la victime et qu’elle se disait convaincue que son mari était pédophile.

De nombreux témoins ayant été entendus, les deux hommes ont été condamnés à cinq et six mois de prison ferme, assortis de sursis avec mise à l'épreuve, obligation de soin et de travail, et une interdiction de séjour aux Sables-d'Olonne dans le futur, toujours selon France Bleu.