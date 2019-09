Un spectacle de Dieudonné annulé à Paris suite aux protestations de SOS racisme

Une représentation du spectacle de Dieudonné a été annulée jeudi 19 septembre suite aux protestations des membres de l’Union des étudiants juifs de France (UEJF) et de SOS racisme, relate la chaîne de télévision israélienne i24News.

Selon un communiqué publié vendredi 20 septembre par l’UEJF et cité par la chaîne, un important dispositif de police a été mobilisé alors que des étudiants de l’UEJF et de SOS racisme scandaient jeudi soir des slogans dénonçant le racisme et l’antisémitisme de Dieudonné pendant la première représentation de la soirée.

La préfecture de police lui a finalement demandé d’annuler la seconde représentation.

Selon le communiqué, Dieudonné se produit depuis plusieurs semaines dans la capitale française plusieurs fois par semaine, dans un bus aménagé à cet effet pour son spectacle intitulé Gilets jaunes.

«Cette annulation est une étape supplémentaire dans le combat contre Dieudonné. Dans son dernier spectacle, il prétendait que les chambres à gaz n’ont jamais existé, tout en incitant à la haine. Malgré ses subterfuges pour échapper à la justice, nous continuerons à mener ce combat pour défendre des valeurs bafouées par un multirécidiviste haineux», a réagi Sacha Ghozlan, président de l’UEJF cité par i24News.

«Après cette annulation, nous demandons aux pouvoirs publics de prendre les mesures nécessaires pour empêcher toutes les représentations de Dieudonné», a-t-il ajouté.

Début juillet, le polémiste Dieudonné M'Bala M'Bala, soupçonné notamment d'avoir détourné plus d'un million d'euros de recettes non comptabilisées de ses spectacles, a été condamné à Paris pour fraude fiscale, blanchiment ou encore abus de biens sociaux à trois ans de prison, dont un avec sursis, et à 200.000 euros d'amende.