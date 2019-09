Des gameurs récoltent plus de 3 millions d’euros pour l’Institut Pasteur en diffusant leurs parties

De 18h ce vendredi 20 septembre jusqu’à 1h du matin dans la nuit de dimanche à lundi, une cinquantaine de joueurs de jeux vidéo étaient rassemblés à Montpellier pour un marathon caritatif vidéoludique. Pendant 55 heures, ils ont diffusé leurs parties sur la plateforme de streaming Twitch, invitant les spectateurs à faire des dons. Cet événement, le «Z Event», organisé par le streamer français Adrien Nougaret, alias «ZeratoR», et son acolyte Alexandre Dachary «Dach», a rapporté le montant colossal de 3,5 millions d’euros, entièrement reversé à l’Institut Pasteur.

Lorsque les trois millions d’euros de dons ont été atteints, ce n’est autre qu’Emmanuel Macron qui a partagé sur Twitter l’extrait vidéo de cet instant.

«55 gameurs français viennent de lever le temps d’un week-end plus de trois millions d’euros au profit de l’Institut Pasteur. Vous êtes inspirants et vous nous démontrez que tout est possible pour soutenir une cause pour laquelle on croit. Bravo #ZEvent2019» a-t-il écrit dans son tweet.

Vous êtes inspirants et vous nous démontrez que tout est possible pour soutenir une cause pour laquelle on croit. Bravo #ZEvent2019 !https://t.co/MlbC69uOs8 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2019

Il s’agit de la quatrième édition de cet événement, qui a triplé en termes de dons la somme atteinte l’année dernière. En effet, les participants du «Z Event» 2018 avaient récolté un peu plus d’un million d’euros en faveur de Médecins Sans Frontières. Cette année, de nouvelles têtes connues dans le milieu du gaming étaient présentes, dont le youtubeur Lucas Hauchard, connu sous le pseudo de «Squeezie», ainsi que Frédéric Molas, de la chaîne YouTube «Joueur du Grenier», suivis par une énorme communauté (respectivement 13 et 3,3 millions d’abonnés sur YouTube).

Créé en 1887, l’Institut Pasteur, bénéficiaire de l’événement, est une fondation à but non-lucratif dont la mission est de contribuer à la prévention et au traitement des maladies, en priorité infectieuses.