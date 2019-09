La figure politique de gauche préférée des Français est une femme

Ségolène Royal est devenue la personnalité politique de gauche préférée des Français, à en croire le sondage Odoxa CGI réalisée pour Franceinter, l'Express et la presse régionale publié ce mardi 24 septembre.

«C'est une bonne nouvelle ça», a-t-elle dit après avoir pris connaissance de cette information le même jour sur Franceinfo.

Présidentielle 2020

Mme Royal arrive donc cinquième au classement, avec 26% des votes exprimés par les Français, et obtient 49% de bonnes opinions chez son électorat.

L'ancienne présidente de la région Poitou-Charentes a en outre commenté la possibilité d'être candidate à l'élection présidentielle de 2022.

«Ça ne se pose pas en termes d'envie mais d'opportunités. Savoir si un moment ou pas on peut être utile pour son pays», a indiqué Ségolène Royal.

«Je me situerais bien sûr à gauche, mais plus dans un mouvement démocratique. Je me sens proche d'un Barack Obama en termes de valeurs par rapport à la planète. Mais une fois de plus, je ne demande rien. Je suis attentive à la situation politique et je verrai le moment venu ce qui se passe», a-t-elle ajouté.