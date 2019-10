Au moins un mort et 17 blessés dans un grave accident de la route dans l’Aude

Une personne a trouvé la mort et 17 autres ont été blessées, dont une grièvement, dans l'accident d'un car FlixBus dans l’Aude.

Selon un bilan de la préfecture de l'Aude, le drame est survenu ce dimanche 6 octobre sur l'autoroute A61 à Bizanet, au sud-ouest de Narbonne.​

Le bus «s'est couché sur le côté pour une raison qu'il reste à déterminer» un peu avant 13h00, avec à bord 30 personnes dont la conductrice, a indiqué la préfecture dans un communiqué.

«À 14h00, le bilan provisoire fait état d'une personne décédée, une personne en urgence absolue évacuée par hélicoptère sur Montpellier, 16 personnes en urgence relative et 12 personnes indemnes», note le communiqué de la préfecture.

La compagnie FlixBus a pour sa part déclaré à l’AFP que 29 personnes étaient à bord, dont la conductrice.

Les secours sur les lieux de l'accident

Plus de 10 véhicules du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et 60 sapeurs-pompiers, ainsi que deux hélicoptères avec équipes médicales et 10 gendarmes se trouvent sur les lieux. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place.

Sans préciser l'identité des passagers, FlixBus a indiqué qu'un car de remplacement serait dépêché dès que possible pour assurer l'acheminement des personnes indemnes.

Le véhicule assurait la liaison entre Barcelone et Bordeaux, a encore fait savoir le service de presse de la compagnie.