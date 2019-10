5 millions d’euros de TVA détournés par des trafiquants de voiture

Une vingtaine de personnes a été arrêtée par les enquêteurs de la Sûreté départementale de Nîmes, dans le Gard. Ces hommes sont accusés d’avoir détourné cinq millions d’euros de TVA, grâce à un trafic de véhicules et à la falsification de leur carte grise, rapporte Le Parisien.

L’escroquerie consistait à acheter aux enchères des véhicules destinés à être vendus en Espagne et au Portugal. Lorsque les voitures passaient la frontière, l’État versait 20% de la TVA aux vendeurs, qui récupéraient jusqu’à 5.000 euros par véhicule. Sauf que les voitures restaient bel et bien en France, et étaient revendues à des garagistes peu scrupuleux, pour un prix défiant toute concurrence. Les fraudeurs récupéraient alors la TVA et le produit de la vente des véhicules. Ce trafic leur aurait rapporté près de 25 millions d’euros.

Pour brouiller les pistes, les malfaiteurs avaient créé de fausses sociétés en Espagne et au Portugal, et les documents des véhicules étaient modifiés afin de faire croire que le véhicule avait été vendu dans l’un de ces deux pays avant de revenir en France. Après plusieurs mois d’enquête, les enquêteurs ont finalement interpellé les coupables. Plus de 130 véhicules ont été saisis, ainsi que 500.000 euros sur plusieurs comptes des trafiquants, ainsi que 40.000 euros en liquide, précise le quotidien.

Ils seront mis en examen pour «association de malfaiteurs, recel et escroquerie en bande organisée et blanchiment de fraude fiscale», a indiqué le journal.