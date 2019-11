Un événement astronomique rare sera visible dans le ciel ce 11 novembre

Un événement remarquable pour les amateurs d’astronomie aura lieu le 11 novembre 2019: un transit de la planète Mercure devant le Soleil.

Ce phénomène est assez rare puisqu’il se produit 13 à 14 fois par siècle. En outre, c'est une chance certaine d’avoir la possible de contempler cette planète pendant la journée lors d’une telle éclipse, rapporte le quotidien allemand Die Welt.

De 13h35 à 19h04 (heure de Paris), la planète la plus petite et la plus rapide du système solaire passera devant l’astre du jour. Le déplacement de Mercure sera observable le long du disque solaire. Ce transit prendra près de six heures.

Le quotidien indique qu’au moment de ce transit, un petit cercle noir visible au télescope traversera lentement le disque solaire. Cependant il faudra respecter les règles de sécurité, car il existe des risques de s’abîmer les yeux.

Le dernier transit de Mercure a été observé en mai 2016 et le prochain passage n’aura lieu que le 13 novembre 2032.