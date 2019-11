Des policiers se font-ils passer pour des black blocs pendant la mobilisation des Gilets jaunes? - vidéos

Des vidéos montrant trois personnes vêtues de noir et ressemblant à des casseurs, que les forces de l’ordre laissent passer leur cordon à Paris pendant l’acte 53 des Gilets jaunes, ont été partagées sur les réseaux sociaux. Selon le service CheckNews de Libération, il s’agit de policiers infiltrés dans les rangs de black blocs.

Les hommes habillés tout en noir et rejoignant en courant un cordon de CRS place d’Italie, à Paris, qui ont été filmés samedi 17 novembre par plusieurs personnes lors de l’acte 53 des Gilets jaunes, étaient des membres des forces de l’ordre, a annoncé le service CheckNews de Libération qui a étudié ces vidéos devenues virales.

📽️ POLICE = BLACK BLOCS #Paris : 2 black blocs protégés par les CRS 😱 M #Castaner Pourquoi tes policiers sont déguisés en CASSEURS? BFM attention si tu vois des casseurs ne dis rien ce sont juste des flics ! #giletsjaunes #Acte53 #Macron #France #yellowvests #1anDeColere pic.twitter.com/vNhLCiJQwm — Le Général 💎 (@leGneral2) November 16, 2019

​Une séquence, qui a déjà été vue plus de 304.000 fois, montre une charge de CRS près d'une barricade faite de barrières de chantiers, puis des personnes vêtues de noir que le cordon de police laisse passer et, quelques instants plus tard, l’interpellation d’un homme derrière le cordon.

➡️ Alors en fait ils sont 3, et il s'agit vraisemblablement de policiers "infiltrés", comme c'est très souvent le cas dans ce genre de manifs...



Sur cette autre vidéo (autre angle de vue), ils semblent d'ailleurs être en train d'interpeller quelqu'un : https://t.co/atZMXIG53n pic.twitter.com/f1UvxlQPN7 — FAKE Investigation (@FAKE_Investiga) November 16, 2019

​Sur une autre vidéo de cette scène, on voit ces trois personnes en noir, dont deux encadrent la troisième, qui s’insèrent dans le cordon des forces de l’ordre. On entend des CRS dire «c’est la BAC, c’est la BAC», les laisser passer entre eux, puis on voit un homme à terre être interpellé.

Ces images controversées ont provoqué l’indignation de nombreux internautes qui ont dénoncé la présence de «policiers déguisés en casseurs» pour saboter l’image des Gilets jaunes auprès de l’opinion publique.

Toutefois selon CheckNews, il s’agissait de policiers en civil.

Les forces de l’ordre s’infiltrent souvent dans les cortèges pour pouvoir rapidement interpeller les fauteurs de troubles et effectuer des missions de renseignement. Mais «ils ne font pas de provocation», d’après Guillaume Ryckewaert, secrétaire national du Syndicat des cadres de la sécurité intérieure (SCSI-CFDT), cité par le service.

Acte 53 des Gilets jaunes

Le samedi 16 novembre, un an après le début de leur mouvement de contestation sociale, des milliers de Gilets jaunes sont descendus dans les rues de la capitale et d’autres villes françaises. D'après le syndicat France police-Policiers en colère, l’action a réuni samedi quelque 60.000 participants dans tout le pays.

Ces manifestations ont été émaillées d'affrontements sporadiques, notamment place d’Italie, à Paris. Les autorités ont fait état de 254 interpellations, dont 173 à Paris. Au moins deux personnes, dont une portant l’insigne PRESS, ont été blessées au visage.