La tension monte d'un cran lors de l'action des Gilets jaunes place d'Italie

Les Gilets jaunes manifestent ce samedi, un an après le début des mobilisations, sur la place d'Italie noyée sous les gaz lacrymogènes et autres nuages de fumée.

Après les premiers tirs de gaz lacrymogènes, la tension semble monter place d'Italie où les Gilets jaunes sont nombreux pour cet anniversaire en jaune. Les manifestants sont venus battre le pavé dans les rues parisiennes ainsi que dans d’autres villes de France 12 mois après la première mobilisation.

Des brigades de pompiers sont arrivées sur les lieux et ont éteint les tas d'ordures incendiés par endroits, sous les sifflets. La rue noyée sous les gaz et la fumée, manifestants et piétons marchent en tenant des masques devant leur visage. Un groupe de manifestants cagoulés et vêtus de noir a renversé une voiture garée tout près.

Un an plus tard, le week-end s’annonce difficile pour les autorités, notamment à Paris, car des manifestants espèrent se faire entendre de nouveau. Le 17 novembre 2018, plus de 250.000 personnes se sont rassemblées en France, marquant le début d’un mouvement de contestation inédit.