Une des plus grandes cagnottes du Loto remportée dans le Doubs par un gagnant pas pressé de la récupérer

Après 19 tirages d’affilée sans grand gagnant, la combinaison du tirage du Loto du mercredi 27 novembre a finalement été trouvée par un habitant du Doubs. Ce gagnant unique remporte donc 21 millions d’euros, soit la cinquième plus grande cagnotte de l’histoire et le deuxième plus gros gain dans le Doubs, selon la Française des jeux (FDJ). Cette année, un joueur avait empoché 9,40 euros de plus à Montpellier, faisant de lui le quatrième plus grand gagnant du Loto.

À l’origine, il s’agissait d’un jackpot de deux millions d’euros datant du 12 octobre. Puisque personne ne trouvait la bonne combinaison, le montant n’a cessé de grossir. La plus grosse cagnotte de l’histoire du Loto s’élevait à 24 millions d’euros et avait été encaissée dans le Val-d’Oise en 2011. Il y a 10 ans, dans le Doubs, un chanceux avait remporté 59 millions à l’Euromillions.

Le gagnant encore inconnu

La FDJ a indiqué que le gagnant ne s’était pas encore manifesté, et celui-ci a 60 jours pour le faire, sans quoi la somme sera remise en jeu. Une fois la somme versée, elle communiquera la ville et le point de vente où la somme a été remportée.