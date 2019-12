Réforme des retraites: une nouvelle journée difficile de manifestations à Paris

Paris vit une nouvelle journée marquée par d'importantes perturbations, dans les transports notamment, et des manifestations contre la réforme des retraites. Suivez la situation en direct sur Sputnik France.

Une sixième journée de grève contre la réforme des retraites se profile à Paris.

Dix lignes de métro sont fermées mardi, soit une de plus que ce lundi. Les lignes 1 et 14, automatiques, continuent à fonctionner normalement. Seuls 20% des TGV et des Transiliens circulent.

Dans les rues, une participation de 800.000 à un million de personnes est attendue.

Mercredi soir, Édouard Philippe doit présenter le contenu détaillé de la réforme des retraites. En outre, plusieurs musées sont fermés à cause de la grève. En ce jour de grève, plusieurs lycées sont bloqués à Paris et en province, où des lycéens et professeurs protestent contre la précarité des étudiants.