Le «sacrifice» d’un animal emblématique d’une forêt de l’Oise par des chasseurs suscite des remous – vidéo

L’un des animaux les plus imposants et rares de la forêt de Laigue s’est éteint samedi 4 janvier. En effet, un cerf de huit à neuf ans particulièrement apprécié et surnommé Black a été abattu lors d’une chasse à courre, rapporte France 3.

Selon la chaîne, l’association Abolissons la vénerie aujourd’hui (AVA), qui dénonce le «sacrifice d’un symbole», soupçonne que la chasse de l’animal n’a pas été effectuée selon les règles de la vénerie.

D’après deux témoins présents en forêt de Laigue ce jour-là, cités par le média, les chasseurs de l’équipage de Rivecourt, dans l’Oise, poursuivaient un jeune cerf lorsqu’ils ont croisé le chemin de Black.

«Il est plus beau que celui qu'ils chassaient, alors ils décident de le débusquer lui, raconte Stanislas Broniszewski, membre de l'AVA. Aucun statut particulier ne protège ce genre d'animal: il est justement plus vulnérable en raison de sa beauté».

«Normalement, les règles de la vénerie dictent de ne traquer qu'un animal par chasse», souligne M.Broniszewski dans une interview à Oise Hebdo.

Une proie inattendue

Le cerf, doté d'une ramure de 18 cors, s’est alors enfui face aux chiens. Il est précisé qu’il a traversé à la nage un étang, et a fini par se coincer contre un grillage, avant d'être tué.

À son tour, la société de vénerie mise en cause a déclaré à Oise Hebdo qu'il «n'y a eu aucun manquement» et que la règle rappelée par l'AVA n'est que «de bon sens»: «Si on fatigue un animal pendant une heure et qu'on fatigue aussi les chiens, on a moins de chances de prendre un autre animal en changeant de piste», a-t-elle expliqué. Selon elle, les chiens auraient changé de proie pour ce cerf sans que les chasseurs n’ordonnent quoi que ce soit.

«On a été alertés par deux personnes qui suivent habituellement la chasse à courre. Ils se disent révoltés», souligne M.Broniszewski de l’AVA.

En outre, l’ex-ministre et sénatrice de l’Oise Laurence Rossignol a fait part de son indignation face à la nouvelle dans une publication sur Twitter.