Tee-shirts «LBD 2020»: le dessinateur Jul dénonce une «arnaque»

Le dessinateur Jul, qui avait offert à Emmanuel Macron lors du festival de BD d’Angoulême un tee-shirt «LBD 2020» sur lequel figurait un chat éborgné, s’est indigné de voir ce vêtement commercialisé à son insu.

L’artiste, averti par ses lecteurs, a en effet trouvé dans cette même ville un tee-shirt semblable à celui qu’il avait offert au Président, et qui dénonce les tirs de lanceurs de balles de défense.

Lors du déjeuner avec les auteurs de BD, le dessinateur Jul offre un t-shirt « LBD 2020 » avec un personnage éborgné à Emmanuel Macron. Des participants décrivent des discussions « musclées » autour du maintien de l’ordre et de L’ecologie #PRAngouleme #Angouleme @Europe1 pic.twitter.com/6SbdB4SuVv — Jean-Rémi Baudot (@jrbaudot) January 30, 2020

​«Si on demande aux gens qui tiennent le stand: ils m’expliquent que la moitié de la somme va à l’association, une association mystère, et l’autre moitié va directement à Jul, l’auteur», affirmait ce dernier devant le stand, dans une vidéo publiée le 1er février sur les réseaux sociaux et supprimée depuis. Il disait ne rien toucher des 15 à 20 euros que coûtent ces vêtements.

Retiré de la vente

© REUTERS / GONZALO FUENTES «Macron s’est lamentablement planté», la photo qui fait hurler policiers comme opposants a expliqué le dessinateur.

Le stand en question sert à soutenir les auteurs via un collectif. Il propose une série d’affiches en libre distribution et les passants peuvent laisser une contribution financière s’ils le désirent, relate France 3.

Plus tard, Jul a publié un autre tweet indiquant: «Les vendeurs de t-shirt d’Angoulême mettent les choses au clair et […] règlent les questions de droits et de transparence dans les bénéfices et leur redistribution». Le tee-shirt en question a depuis été retiré du stand.

Les vendeurs de t-shirt d’Angoulême mettent les choses au clair et se rapprochent des auteurs et des associations et règlent les questions de droits et de transparence dans les bénéfices et leur redistribution... tant mieux parce que bon... #lbd2020!#glasnost — Jul_auteur (@jul_auteur) February 1, 2020

​