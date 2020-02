Cinq nouveaux cas de coronavirus confirmés en France

Cinq nouveaux cas de personnes contaminées au coronavirus ont été repérés en France, quatre adultes et un enfant, dont l'état de santé n'inspire pas d'inquiétude, a annoncé samedi matin la ministre de la Santé Agnès Buzyn.

Il s'agit d'un «cluster», c'est-à-dire un regroupement de plusieurs cas autour d'un cas initial, lequel est un ressortissant britannique qui a séjourné en Haute-Savoie, de retour de Singapour, a détaillé la ministre lors d'un point-presse.

«L'ensemble des cas positifs et les contacts de ce ressortissant britannique, soit 11 personnes au total, tous de nationalité britannique, résidaient dans le même chalet et ont été hospitalisés cette nuit dans trois hôpitaux à Lyon, Saint-Etienne et Grenoble», a-t-elle précisé, ajoutant que leur état clinique ne présentait «aucun signe de gravité».

Ces nouveaux cas portent à onze le nombre de cas de coronavirus confirmés en France.

86 décès supplémentaires en 24 heures

Le nouveau coronavirus a déjà contaminé plus de 34.500 personnes et tué 722 patients en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao) - soit 86 décès supplémentaires en 24 heures, le plus fort bilan quotidien à ce jour -, ont annoncé samedi les autorités sanitaires.

L'épidémie continue de se propager ailleurs dans le monde. Plus de 320 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires.

Le virus a fait cette semaine sa première victime non chinoise, un Américain de 60 ans porteur du virus est décédé jeudi 6 février dans un hôpital de Wuhan (centre de la Chine), à l'épicentre de l'actuelle crise sanitaire.