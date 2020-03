«On est en manque de tenues, de tests, on est en manque de tout», peste un médecin généraliste français

Invité ce 16 mars sur le plateau de BFM TV, Jérôme Marty, médecin généraliste et président de l’Union française pour une médecine libre (UFML), l’un des syndicats des médecins libéraux, a poussé un coup de gueule contre le manque de matériel pour le personnel soignant.

Selon M.Marty, les médecins sont «totalement démunis» et risquent surtout d’être contaminés et de transmettre la maladie «de chambre en chambre».

🗨 "On a quinze jours de retard, et on ne les rattrapera pas"



Le coup de gueule du médecin généraliste Jérôme Marty contre le manque de moyens ⤵ pic.twitter.com/in6ln87hDh — BFMTV (@BFMTV) March 16, 2020

​«Le rôle d’un médecin c’est de soigner des patients. Actuellement vous savez ce qu’on fait ? On fait comme le sous-officier de la coloniale: on se démerde! C’est à dire qu’on est en train, nous-mêmes, de trouver des protocoles, des choses pour se débrouiller parce qu’on est en manque».

On est en manque de tenues, on est en manque de tests, on est en manque de tout […]. La vague on va la prendre dans la gueule dans une semaine à peu près. On joue avec nos vies là! On joue avec la vie des soignants», alerte Jérôme Marty.

Le point sur la situation en France

Le Covid-19 a déjà touché plus de 6.600 personnes et en a tuées 148. Le Grand-Est est l'une des zones les plus touchées par le coronavirus , depuis l'éclatement de l'épidémie, car celle-ci est «partie d’un rassemblement évangélique qui a eu lieu dans le Haut-Rhin, avec plus de 3.000 personnes et un non-respect des mesures barrières», selon la préfète du Grand-Est. «On paie le prix fort de cette non prise en compte des mesures de base», a regretté la haute fonctionnaire.