Le témoignage de cette caissière en plein coronavirus bouleverse les internautes - vidéo

Dans le reportage de Sept à Huit diffusé le dimanche 22 mars sur TF1, une caissière d’hypermarché a témoigné de son quotidien et a fondu en larmes après qu’un client l’a simplement remerciée de faire son travail. L’extrait a ensuite été diffusé sur Twitter, notamment par le chanteur Julien Doré, et a ému de nombreux internautes.

Merci, tellement merci madame, tellement ❤️🙏❤️pic.twitter.com/jjbaJahFDg — Julien Doré (@jdoreofficiel) March 23, 2020

«Merci d’être là, ça fait plaisir», a-t-elle commencé, émue par les remerciements d’un client qui saluait son courage et évoquait tous les risques qu’elle prend en restant à son poste. «On ne sait pas ce qu’on va ramener à la maison», a-t-elle poursuivi, «on se dit qu’on est là pour les autres, qu’ils peuvent venir faire des courses parce que si on n’était plus là, on aurait du mal à se nourrir».

L’hôtesse de caisse, du nom de Martine, vit avec sa fille et sa petite-fille depuis plusieurs jours et craint à juste titre de les contaminer. En cette période de pandémie, cet hypermarché a installé des vitres en plexiglas pour séparer les clients des employés, lesquels ont reçu des gants. Comme les soignants, le personnel de caisse des supermarchés reste tout de même «en première ligne» face au coronavirus.

Des primes pour les salariés de supermarchés

Des internautes ont estimé que cette employée, comme tous les autres, méritait une prime pour avoir accepté de continuer à travailler pendant l’épidémie. Profitant de la prime défiscalisée encouragée par le gouvernement, le groupe Auchan a annoncé qu’il allait verser 1.000 euros à chacun de ses 65.000 salariés en France.

Les enseignes Carrefour, Leclerc, Système U et Lidl ont également décidé de verser un supplément à leur personnel, a affirmé BFM TV.