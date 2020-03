Quels moyens pour soutenir celles et ceux en première ligne face au coronavirus?

En pleine crise de coronavirus la solidarité s’organise en France via de nombreuses plateformes. Voici quelques initiatives tellement nécessaires pour soutenir les plus exposés au risque et faire barrage à la progression de l'épidémie dans le pays.

Respecter le confinement est, certes, nécessaire pour sauver des vies. Pourtant, au fur et à mesure que l'épidémie de Covid-19 progresse dans l’Hexagone, l’action solidaire, facteur essentiel pour enrayer la propagation du virus, s’organise à plusieurs niveaux. La réserve sanitaire, sociale et civique… Un tour d’horizon des initiatives nationales et régionales pour y voir plus clair et aider toutes celles et tous ceux qui en ont le plus besoin.

La réserve sanitaire

La réserve sanitaire est un outil gouvernemental créé par le ministère de la Santé et mobilisable «lorsqu’une situation sanitaire exceptionnelle» le nécessite. Son but est de pouvoir, dans des délais très courts, envoyer des renforts pour soutenir des acteurs sanitaires locaux épuisés.

Les missions, réalisées sur la base du volontariat, sont variées: du renfort hospitalier à l’aide lors d’une campagne de vaccination exceptionnelle en passant par l’appui à une réponse téléphonique urgente. Pour y participer, il faut avoir une expérience dans le domaine médical et s’inscrire sur le site.

L’opération #Renforts-Covid

Une autre initiative primordiale lancée spécialement pour répondre à la crise liée au covid-19 est l’opération #Renforts-Covid, mise en place par l'Agence régionale de santé (ARS) d'Île de France et élargie aux autres.

L’opération visant à soutenir les équipes soignantes mobilise ceux dont le pays a le plus besoin: étudiants, professionnels ou retraités de la santé. Pour apporter sa pierre à l'édifice, il faut télécharger l’application medGo via laquelle des bénévoles sont contactés.

La réserve sociale

Une plateforme pour prêter main forte aux établissements sociaux et médico-sociaux a été élaborée par le ministère des Solidarités et de la Santé. La réserve sociale mobilise des étudiants en travail social volontaire.

Selon le communiqué publié le 24 mars sur le site du ministère, «cette mobilisation peut concerner 40.000 étudiants en travail social qui ne sont pas actuellement en stage et qui pourront s’engager pour soutenir l’activité des établissements sociaux et médico-sociaux.»

Je veux aider

Comme il est indiqué sur le site jeveuxaider.com, le but de l’initiative est de «faire nation» face à l'épidémie du Covid-19 et inventer de nouvelles solidarités. La plateforme réunit les volontaires prêts à proposer leur aide aux personnes en difficulté et aux associations qui manquent désespérément de bras à cause de l'épidémie.

Merci aux 100 000 d'entre vous qui se sont déjà inscrits sur https://t.co/gZoIfx0aoY. C'est cette France fraternelle qui nous permettra de tenir et de vaincre. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 25, 2020

​Contrairement aux initiatives mentionnées ci-dessus, grâce à Je veux aider, cette réserve civique, chacun peut contribuer à la lutte des Français contre le coronavirus, quelle que soit son activité professionnelle. Les quatre principales missions de l'initiative sont les suivantes: aide alimentaire et d'urgence, garde exceptionnelle d'enfants, lien avec les personnes fragiles isolées et solidarité de proximité. D’après Emmanuel Macron, 100.000 Français se sont déjà inscrits sur la plateforme.

Des bras pour ton assiette

«La main d’œuvre manque plus que jamais. Il est nécessaire de se mobiliser pour subvenir aux besoins alimentaires de la population», est-il souligné sur le site officiel de l’initiative baptisée Des bras pour ton assiette.

Alors que l’économie de tout le pays tourne au ralenti, les agriculteurs, fournisseurs d’aliments pour l’ensemble de la population française, ne peuvent pas abandonner leur travail. Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, en partenariat avec Pôle emploi, lance un appel à l’aide aux agriculteurs que le Covid-19 touche aussi.

Afin de soutenir ceux qui «se battent pour subvenir à nos besoins alimentaires», il faut s’inscrire sur le site Mission.wizi.farm.