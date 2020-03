La France commande un milliard de masques à la Chine

Dénombrant plus de 30.000 cas de contamination ce 28 mars et se trouvant en pénurie de masques, l'Hexagone en a commandé un milliard à la Chine, a fait savoir la Direction générale de la santé à France Info. Air France participera à un pont aérien destiné au transfert des masques et incluant des avions russes Antonov.