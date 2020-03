Philippe Poutou publie un montage qui fait polémique, Castaner réagit – photo

Dimanche 29 mars, le porte-parole du Nouveau parti anticapitaliste (NPA), Philippe Poutou, a publié un montage sur son compte Twitter afin de remercier ceux qui «servent la communauté pendant cette pandémie». Au milieu, une photo montrant deux CRS assortie de la mention «pas toi».

Le message est mal passé du côté de Christophe Castaner qui a souligné, articles à l’appui, le rôle primordial des forces de l’ordre en cette période, que ce soit pour faire respecter le confinement ou pour intervenir lors des situations de violences conjugales. Il a ensuite évoqué la «haine» du militant d’extrême gauche, que les policiers «n’hésiteraient pas une seconde» à secourir.

Surveillance des pharmacies, protection des interventions des pompiers, lutte contre les violences intrafamililales, respect des mesures de confinement, sécurité des Français : malgré votre haine ils sont là, et n’hésiteraient pas une seconde s’ils devaient vous porter secours. https://t.co/bphDQgyDy4 pic.twitter.com/xIdNfClGMh — Christophe Castaner (@CCastaner) March 29, 2020

L’intéressé a réagi à son tour. Le ministre de l’Intérieur «nie le problème politique posé d’une répression réelle actuelle et injustifiable», a-t-il écrit, ajoutant que la répression «vise toujours les mêmes gens d’en bas, jamais les délinquants et criminels d’en haut».

Le message a également fait réagir plusieurs syndicats policiers. L’un d’eux a diffusé un détournement de la publication originale.

Mr poutou, les POLICIERS eux , sont au front , pas comme vous dans votre canapé, a insulter ceux qui protègent la republique !!! Honte à vous — ALLIANCE PN (@alliancepolice) March 29, 2020

Merci @Matricule_17 d’avoir rectifié la communication haineuse de @PhilippePoutou

Bravo à ceux qui se battent contre l’épidémie du #coronavirus et ceux qui permettent à notre pays de continuer à vivre pendant le #confinement. https://t.co/o6CvTpM3xo — Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) March 29, 2020

Une apologie des dealers de drogue?

En plus de remercier les maraîchers, le personnel soignant, les boulangers, les éboueurs, les pompiers, les caissiers et les chauffeurs routiers, le militant a inclus à son montage une photo de deux jeunes hommes, qui semble montrer des trafiquants de drogue. «Dénigrer la police et glorifier des dealers, ceux qui vendent la mort au gamin», a déploré un internaute dans un commentaire.