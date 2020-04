Deux millions de Français contaminés par le Covid-19, affirme une étude britannique

Pas moins de 3% de la population française, soit environ deux millions de personnes, ont déjà été infectés par le nouveau coronavirus, affirme un rapport de l’équipe de modélisation de l’Imperial College de Londres publié le 30 mars.

La Direction générale de la santé (DGS) faisait à son tour état de 52.000 cas confirmés à la fin de mars.

Selon Le Figaro qui cite l'étude en question, une telle différence peut être liée au fait que la France ne réalise que peu de tests génétiques de recherche du virus, et principalement sur les malades admis à l’hôpital. Une pratique qui exclut la majorité des personnes contaminées qui ont des symptômes, mais ne nécessitent pas d’hospitalisation, ainsi que les porteurs de la maladie qui ne présentent aucun symptôme.

L'étude porte sur 11 pays européens pour lesquels le nombre de personnes infectées est estimé au 28 mars entre 7 et 43 millions, ce qui représente entre 1,88% et 11,43% de la population.

Les chercheurs estiment par ailleurs que les mesures prises par les gouvernements, comme le confinement, depuis le début de la pandémie ont sauvé entre 21.000 et 120.000 vies au 31 mars sur l'ensemble des 11 pays, selon le modèle de propagation du coronavirus.

D’après les résultats de l’étude, près de 9,8% de la population ont été infectés en Italie, 15% en Espagne, 3,7% en Belgique, contre seulement 0,7% en Allemagne.

Le Covid-19 sévit dans le monde

Selon le dernier bilan, le coronavirus a déjà touché plus de 1.016.530 personnes et en a tuées plus de 53.000 dans le monde.

Plusieurs pays sont confinés pour lutter contre la propagation du virus.