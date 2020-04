Peut-on craindre un retour du Covid-19 après la pandémie actuelle? Un virologue répond

Un virologue russe a affirmé à Sputnik qu’il estimait que le Covid-19 pouvait revenir après la pandémie actuelle. Selon lui, le virus peut devenir saisonnier comme la grippe et ainsi revenir par mauvais temps et quand le système immunitaire de beaucoup de personnes est diminué.

Le coronavirus peut revenir en suivant le même schéma que la grippe, par mauvais temps et lors d’une diminution massive des défenses immunitaires, a indiqué à Sputnik Viktor Zouiev, docteur en médecine, virologue et chercheur principal à l’Institut scientifique de recherche en épidémiologie et microbiologie Gamaléa.

Selon le virologue, le Covid-19 n’est que relativement pathogène.

«Je pense que le virus reviendra. Il a certaines propriétés. Je le trouve peu pathogène. Et donc, quel est cet autre organisme pathogène qui provoque une létalité de 2-3%?», s’est enquis M.Zouiev, en ajoutant que la grippe cause une mortalité parfois même supérieure à celle de ce coronavirus.

Toutefois, le scientifique note que les populations sont déjà habituées à la grippe qui apparait deux fois par an.

Le virologue a également souligné que le régime d’auto-isolement universel était un moyen utile dans la lutte contre les maladies.

«Il faut surveiller la courbe de l’incidence. Tout le monde se concentre sur elle désormais, a expliqué M.Zouiev. Aujourd'hui, nous avons plus de malades qu'hier, malgré ce que tout le monde espérait».

Le scientifique a regretté qu’une stabilisation de la situation ne soit pas encore arrivée. Toutefois, il a souligné que la quarantaine était un excellent outil, longtemps utilisé pour diverses épidémies infectieuses.

Propagation du Covid-19 en Russie

Selon le dernier bilan, le coronavirus, détecté en décembre dernier en Chine, a contaminé plus de 3.540 personnes et en a tuées 30 en Russie.

Le pays est confiné comme plusieurs autres pour lutter contre la propagation du Covid-19.