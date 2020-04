«Un grand jour pour moi»: quand Nabilla reçoit un appel de Brigitte Macron

Brigitte Macron qui est la présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France a appelé vendredi 3 avril Nabilla pour la remercier de son don de 20.000 euros.

La star de la téléréalité a gagné la moitié de cette somme la veille lors d’un jeu organisé par Cyril Hanouna sur C8. Nabilla et son mari Thomas Vergara ont ajouté de leur poche les autres 10.000 euros pour doubler la mise.

Nabilla a partagé le début de sa conversation avec Brigitte Macron dans une courte vidéo publiée sur son compte Instagram.

Après avoir entendu «c’est Brigitte Macron au téléphone», Nabilla n’a pas caché sa joie et s’est exclamée: «Oh mon Dieu, je suis trop contente, comment ça va?».

Il est possible ensuite d’entendre la Première dame de France dire: «un immense merci pour votre générosité, j’ai été extrêmement sensible».

«Immense honneur»

Dans la légende qui accompagne la vidéo, Nabilla a partagé ses émotions suscitées par cet appel.

«Aujourd’hui est un grand jour pour moi, car j’ai eu l’immense honneur et le privilège de recevoir un appel de madame Brigitte Macron, qui est une personne que j’admire beaucoup, une femme exceptionnelle, touchante, pleine d’énergie, sensible et forte à la fois, un exemple pour beaucoup d’entre nous», a-t-elle écrit.

Selon elle, Brigitte Macron l’a «sensibilisée au Fonds d’urgence mis en place par la Fondation depuis 15 jours pour acheter du matériel et aider les soignants et les patients des hôpitaux et des EHPAD».

Finalement, Nabilla a invité tout le monde à «faire des dons pour la Fondation et à aider les hôpitaux».

Numéro de Brigitte Macron?

Regardant la vidéo, certains internautes ont pu même discerner le numéro de téléphone visible sur le portable de Nabilla. D’autres ont toutefois fait remarquer qu’il ne s’agissait pas de la ligne directe de Brigitte Macron mais du numéro du standard de l’Élysée.