Ursula von der Leyen évoque «un plan Marshall pour l'Europe» dans la lutte contre le Covid-19

Le budget de l'Union européenne a besoin d'importants investissements dans le contexte de la pandémie de coronavirus sous la forme de nouveau «plan Marshall pour l'Europe» pour qu’elle puisse s’en sortir, a écrit Ursula von der Leyen dans le journal allemand Welt am Sonntag.

«Nous avons besoin d'un plan Marshall pour l'Europe. Il faut investir des milliards d'euros aujourd'hui pour éviter une future catastrophe», a-t-elle déclaré.

De plus, elle a précisé que «l'instrument de solidarité européen le plus puissant, c'est notre budget qui est accepté par l'ensemble des membres», dans une interview accordée à la radio Europe 1.

Le plan Marshall, qui prévoyait une aide américaine de milliards de dollars, a été adopté en 1948 par le secrétaire d'État américain George Marshall. Il a contribué à la reconstruction de l'économie européenne, détruite après la Seconde Guerre mondiale.

La pandémie

Le Covid-19 a touché plus d’un million de personnes dans le monde et en a tuées plus de 60.000. Le 11 mars, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le coronavirus avait un caractère pandémique.