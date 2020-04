«Un taux de notoriété élevé»: ce que les Français pensent de la chloroquine

D’après une étude de l'Ifop diffusée exclusivement par Le Parisien et portant sur l’efficacité de la chloroquine, médicament qui ne cesse de faire polémique dans le milieu scientifique, 98% des Français interrogés en ont entendu parler.

«Nous avons rarement vu un taux de notoriété aussi élevé pour un traitement. Avec le confinement, les Français sont davantage devant leurs écrans, sur les sites d'information qui réalisent des audiences exceptionnelles, il y a le bouche-à-oreille aussi», a indiqué François Kraus, directeur du pôle politique à l’Ifop, cité par Le Parisien.

La croyance est plus forte autour de Marseille

En outre, 59% estiment que ce médicament peut vaincre la maladie.

M.Kraus a également indiqué que cette «croyance» des Français, «en partie contestée par des experts parisiens, cristallise un clivage Sud-Nord»:

«C'est en effet autour de la zone de Marseille, où est basé l'Institut que dirige le Pr Raoult, que la croyance est la plus forte. C'est presque un élément de fierté régionale.»

L’étude de l'Ifop a été réalisée pour Labtoo via Internet du 3 au 4 avril auprès d'un échantillon de 1.016 Français âgés de 18 ans et plus.

Une pétition en faveur de la chloroquine

La pétition lancée par l'ex-ministre de la Santé Philippe Douste-Blazy et demandant à assouplir les possibilités de prescription de la chloroquine a dépassé les 200.000 signatures dimanche soir. Elle est baptisée #NePerdonsPlusDeTemps.

Le ministre de la Santé actuel, Olivier Véran, a quant à lui de nouveau appelé samedi 4 avril, dans un entretien accordé au média en ligne Brut, à ne pas brûler les étapes et a souligné que l'on connaîtrait dans les prochains jours les premiers résultats intermédiaires des études cliniques diligentées. Celles-ci visent à déterminer si la chloroquine mais aussi «d'autres médicaments prometteurs» sont efficaces quand ils sont pris dès le début de la maladie.