Une désinfection «innovante» et aérienne annoncée à Cannes

Des mesures de désinfection inédites seront mises en place à Cannes avec l’aide d’un drone ce 10 avril, indique la mairie de la ville. Impliquant des produits écologiques, l’opération sera accompagnée par un virologue et un spécialiste de l’environnement. Cependant, le HCSP pointe l’absence d’efficacité des désinfections spécifiques.

Afin de diminuer la propagation du coronavirus, «une opération de désinfection innovante» avec des produits non-toxiques a été annoncée par la mairie de la ville de Cannes.

Elle mobilisera un drone nettoyeur censé diffuser «une solution désinfectante (hypochlorite de sodium dilué à 0,5%, contre 3% pour la désinfection terrestre)», respectant l’environnement, dans les espaces extérieurs et intérieurs du quartier de la Bocca, le 10 avril.

Le processus se fera en tandem avec un véhicule à plateau de type pick up et deux agents équipés de pulvérisateurs dorsaux. Le désinfectant sera propulsé sur une portée de 15 mètres, indique la mairie.

Le suivi et l’évaluation de l’opération ont été demandés par le maire de la ville, David Lisnard, auprès d’un virologue et d’un spécialiste de l’environnement. Les citadins sont priés de rester chez eux jusqu’à la fin de l’intervention qui sera signalée par des haut-parleurs policiers.

Avis des autorités

Cependant, la nécessité d’un nettoyage spécifique des lieux publics pour combattre le Covid-19 n’a pas été confirmée par le Haut conseil de la santé publique (HCSP) dans un compte-rendu publié le 4 avril. Et pour cause, «son impact psychologique sur la population» et «l’absence d’argument scientifique de l’efficacité d’une telle mesure» ne le justifierait pas pour prévenir la transmission du virus.

De plus, l’usage massif de désinfectants en plein air peut avoir des effets néfastes sur la santé et l’environnement, ont indiqué les ministres de la Transition écologique, Elisabeth Borne, et de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, le 9 avril, dans un communiqué, en se référant à des recommandations du HCSP.

Ce dernier a prescrit de «continuer d’assurer le nettoyage habituel des voiries» et celui «à une fréquence plus régulière du mobilier urbain».