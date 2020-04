Ils font des rodéos à moto en plein confinement et attaquent la police avec des tirs de mortier – vidéo

Dimanche 12 avril, dans l’après-midi, plusieurs individus se sont rassemblés à moto dans le quartier de la Madeleine, à Évreux (Normandie) après presque quatre semaines de confinement. Ils y ont fait des rodéos, poussant les gaz pour attirer l’attention des habitants et des forces de l’ordre, a rapporté France Bleu.

Dans le quartier de la Madeleine, à Evreux, la vie continue pic.twitter.com/B9MOWirzd8 — Pierre Sautarel (@FrDesouche) April 13, 2020

Quelques heures plus tôt, l’interpellation d’un homme de 29 ans qui se trouvait dehors sans attestation et en possession de stupéfiants avait eu lieu dans ce même quartier. Connu des services de police, l’individu s’était rebellé, blessant deux policiers, lesquels se sont vu prescrire entre 8 et 15 jours d’incapacité totale de travail, selon La Dépêche. Le mis en cause a été placé en garde à vue.

«Ce ne sont pas que quelques feux d’artifice. Ce sont des tirs de mortier en direction des caméras de vidéoprotection jusqu'à 22h30, 23 heures», a-t-il indiqué à la radio.

Plus tard dans la soirée, la situation a dégénéré, sans toutefois faire de blessés. La préfecture de l’Eure a fait état de feux d’artifice, mais Nicolas Gavard-Gongallud, adjoint au maire d’Évreux chargé de la sécurité, n’était pas de cet avis.

Il précise cependant que ces tirs ont eu lieu dans le quartier de Nétreville. C’est entre la Madeleine et Nétreville que s’est déroulé le «ballet incessant d’une vingtaine de motos».

De nombreux contrôles dans l’Eure

L’élu local a pourtant affirmé que le confinement était respecté à 99% à Évreux, mais a appelé à faire cesser ces «comportements lamentables». «Il faut que le 1% qui ne respecte pas le confinement rentre dans le rang». Une enquête a été ouverte pour identifier les fauteurs de troubles.

La préfecture a indiqué que 42.000 contrôles avaient été effectués dans le département depuis le début du confinement, qui sera d’application jusqu’au 11 mai. Les patrouilles seront par ailleurs renforcées.