Un infirmier: «on aurait bien voulu être applaudi quand on a manifesté il y a six mois»

Infirmier dans un hôpital public parisien, Pierre a contracté le Covid-19. Guéri, il reprend le travail et partage son expérience au micro de Sputnik. Entre les difficultés dues à cette crise sanitaire inédite et celles que dénonçaient depuis des mois les syndicats des soignants, son témoignage est émouvant et sans concession.