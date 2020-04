Des sangliers massacrés en direct par des chiens et des humains en train de chasser – vidéo choc

Envers et contre le confinement, des hommes sont sortis de chez eux pour se livrer à leur passe-temps préféré, la chasse. Une des scènes de l’agonie d’un animal encerclé et mis à mort par des chiens, mais aussi par des humains, a été partagée sur Twitter.

Dès fin mars, des groupes de chasseurs mettaient en ligne des images de leur distraction favorite. Des séquences choquantes de chasse au ferme, accessibles à tous et toutes, y compris les enfants.

Voici la chasse « au ferme ». Acculé par la meute de chiens, le sanglier est immobilisé. Les chasseurs le tuent ensuite à coups de couteaux. Comme vous le voyez sur cette vidéo, postée sur Facebook par des « passionnés », l’agonie de l’animal est longue. @onevoiceanimal pic.twitter.com/1VCrhq9MIA — Hugo Clément (@hugoclement) April 22, 2020​

La chasse au ferme est une chasse au cours de laquelle des chiens sont lancés à la poursuite d’un animal qui se trouve encerclé. Celui-ci est ensuite mordu et déchiqueté par les chiens, a expliqué One Voice. Or, sur cette vidéo, il est possible de voir clairement deux hommes costauds prêter main forte à coups de couteaux à leurs canidés.

«Au fil des enquêtes et des alertes, les preuves s’amoncellent de l’indicible cruauté de la chasse. Ce loisir destructeur ne sert que le plaisir sadique des chasseurs. La nature n’a jamais été autant en danger et en souffrance, pourtant en France, ils continuent d’avoir tous les droits. La vaste majorité des Français désapprouve mais n’a qu’à se taire. Eh bien, nous ne nous tairons pas», a souligné Muriel Arnal, présidente fondatrice de One Voice sur le site de cette association pour les droits des animaux.

Elle a souligné que l’organisation allait porter plainte.

Une autre attitude envers les animaux

En France, la chasse tue chaque année 45 millions d’animaux sauvages libres ou issus d'élevages (dont 30 millions nés en liberté), sans compter les victimes «collatérales» humaines et animales, fait remarquer One Voice qui propose de signer une pétition pour une réforme radicale de la chasse en France, en vue de son interdiction.

Mais alors que certains tuent, d’autres pensent à sauver les animaux, y compris des sangliers. Comme ces plaisanciers qui, fin octobre 2019, ont repêché un sanglier qui s’était égaré en mer lors d’une sortie en bateau au large de Deauville.