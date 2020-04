Le nouveau sous-marin nucléaire français fait sa première plongée en mer

Le nouveau sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) français, le Suffren, a effectué mardi sa première plongée en mer au large de Cherbourg, un jalon supplémentaire avant sa livraison à la Marine nationale, a fait savoir mercredi la ministre des Armées Florence Parly.

«Première plongée en mer du sous-marin nucléaire d’attaque Suffren. Merci à tous les personnels passionnés et engagés qui se mobilisent pour permettre cette étape essentielle. La remontée en puissance de notre outil de défense se poursuit grâce à vous», a tweeté la ministre.

En pleine épidémie de coronavirus, «les personnels embarqués pour les essais en mer ont été mis en quatorzaine préventive et ont été testés négatifs» avant de monter à bord, affirme le ministère des Armées dans un communiqué, précisant qu’à bord «le port du masque sera obligatoire en permanence».

Un mastodonte de 5.300 tonnes

Le mastodonte d’acier noir de 99 m de long et de 5.300 tonnes construit par Naval Group avait appareillé lundi pour ces premiers essais, indique l'AFP.

Le sous-marin a été lancé le 12 juillet 2019, son réacteur nucléaire est en fonction depuis décembre et le sous-marin été mis à flot en janvier.

Les essais en mer, qui doivent durer «plusieurs mois», conduiront le Suffren en Manche, dans l’Atlantique puis en Méditerranée. Ils doivent permettre de «vérifier, de manière progressive, l’ensemble des capacités techniques et opérationnelles du navire».

Sa livraison à la Marine nationale à Toulon, auparavant annoncée pour l’été, est désormais évoquée «dans le courant de l’année», selon le communiqué.

Le Suffren est le premier sous-marin de la classe Barracuda visant à remplacer les six sous-marins de classe Rubis entrés en service à partir du début des années 1980.

Le coût du programme (développement et construction), qui accuse trois ans de retard, s’élève à 9,1 milliards d’euros.

La mission du SNA consiste à protéger les bâtiments précieux comme les porte-avions et sous-marins lanceurs d’engins (SNLE) porteurs des missiles nucléaires, à traquer les sous-marins ennemis et à recueillir du renseignement. Il pourra également tirer des missiles de croisière d’une portée de 1.000 km contre des cibles à terre et déployer des forces spéciales.