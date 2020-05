Emmanuel Macron: «Le 11 mai ne sera pas le passage d'un état actuel à la vie normale»

Concernant le déconfinement planifié en France, Emmanuel Macron a indiqué que «le 11 mai sera une étape importante [...] mais ne sera pas le passage d'un état actuel à la vie normale» alors qu'il recevait ce 1er mai au palais de l'Élysée des représentants de la filière horticole.

«Il y aura une reprise qu'il faudra organiser et donc un accompagnement qu'il faudra continuer», a-t-il ajouté.

«Il est trop tôt pour vous dire que la crise est finie. On va rentrer dans une étape et on va continuer à avancer», a souligné le Président.

Une première pendant le confinement