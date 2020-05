Édouard Philippe annonce le report du déconfinement à Mayotte où le virus circule «activement»

À Mayotte, où le virus circule «activement», le déconfinement est «reporté», selon Édouard Philippe qui présente ce lundi 4 mai son plan de sortie du confinement devant le Sénat.

«La prolongation du confinement est l'unique manière d'éviter la saturation d'un système hospitalier déjà très sollicité par l'épidémie de dengue, elle aussi mortelle pour les Mahorais», a précisé le Premier ministre lors de son intervention devant le Sénat.

Selon le dernier bilan, Mayotte a enregistré 686 personnes infectées par le coronavirus, dont six sont en réanimation et six autres sont décédées.

En ce qui concerne les dates de déconfinement dans le département en question, Édouard Philippe a expliqué que le point serait fait le 14 mai «pour envisager l'assouplissement du confinement et en particulier le retour à l'école primaire le 18 mai».

Le plan de déconfinement proposé par le Premier ministre

La sortie progressive du confinement a été fixée en France au 11 mai dans le cas où toutes les conditions nécessaires seraient réunies. Ce lundi mai, Édouard Philippe défend le plan de déconfinement devant les sénateurs.