Le Sénat rejette le plan du gouvernement sur le déconfinement en France

Le Sénat, à majorité de droite, n'a pas validé lundi 4 mai la «stratégie nationale de déconfinement» à 89 voix contre 81 et 174 abstentions, avec une abstention «massive» des élus LR et un vote contre des groupes socialiste et communiste, informe l’AFP.

Présenté par le Premier ministre, ce plan avait été approuvé par l'Assemblée nationale mardi dernier par 368 voix contre 100, et 103 abstentions. Ces deux votes, en application de l'article 50-1 de la Constitution, ont surtout une valeur symbolique et pas d'impact sur le lancement du déconfinement prévu à partir du 11 mai.

Le plan en question prévoit une réouverture des commerces et une reprise progressive de l'activité économique, ainsi que la réouverture des écoles à partir du 11 mai.

Avant le vote, le chef du gouvernement a insisté devant les sénateurs sur le «coût social et économique» du confinement qui «déchire notre tissu social» et «aggrave les difficultés que rencontrent certaines familles, certains secteurs, certains territoires».

Édouard Philippe a également qualifié la fermeture des écoles de «catastrophe pour les plus vulnérables des enfants et des adolescents», le décrochage scolaire étant selon lui «probablement une bombe à retardement», alors que certains élus locaux contestent la réouverture des écoles le 11 mai.

